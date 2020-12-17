Филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области с начала года оплатил услуги по государственному заказу на сумму 138 млрд 584 илн тенге.

Средства были направлены на гарантированную бесплатную медицинскую помощь (ГОБМП) и услуги в рамках пакетов ОСМС. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил директор филиала Фонда Асхат Бейсенбаев.

По его словам, в этом году в выполнении госзаказа приняли участие 75 медицинских организаций. В том числе 35 частных клиник, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«81,3 процента населения области (1 млн 655 тыс. 293) являются участниками системы медицинского страхования. За 11 месяцев 2020 года в рамках медицинского страхования по Туркестанской области оказано 69 высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ) на сумму 103,3 млн тенге. Большую часть из них приняли пациенты с нейрохирургическими и гинекологическими заболеваниями, заболеваниями сердца и сосудистой системы. Стоит отметить, что общий бюджет на борьбу с коронавирусом составляет 18,04 млрд тенге. Из них на медицинские услуги за 11 месяцев выплачено 2,5 млрд тенге, ПЦР – 1,7 млрд тенге, надбавки медицинским работникам с марта по ноябрь 7,7 млрд тенге», — сказал Асхат Асанулы.

Министерством здравоохранения РК и местными исполнительными органами на высоком уровне ведется работа по подготовке к возможной второй волне корновируса. Медицинская помощь больным данным заболеванием оказывается независимо от статуса застрахованного в системе ОСМС.