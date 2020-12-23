Аким города Шымкент Мурат Айтенов наградил молодых людей, активно участвующих в общественно-политической жизни города и добившихся успехов в различных сферах, премией «ҮЗДІК ЖАСТАР- 2020».

Вручать «Лучшую молодежную премию» стало ежегодной традицией. Это мероприятие проводится уже в десятый раз. Сегодня, в честь 29-летия Независимости страны, он признан лучшим в 29 номинациях, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Согласно правилам Премии акима города «Үздік жастар-2020», в конкурсе приняли участие 175 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, решением комиссии 29 молодых людей были признаны «Лучшими» в своей сфере.

Выступая на торжественном мероприятии, Мурат Дуйсенбекович поздравил мастеров своего дела с победой и пожелал им творческих успехов.

— Чтобы поддержать талантливую молодежь, проявившую себя в различных сферах, популяризировать их достижения, в этом году мы традиционно проводим 10-ю премию «Үздік жастар». Праздник мы начали с такого мероприятия не случайно. Ведь Шымкент — город молодежи. Большинство населения города — молодое поколение. Молодежь всегда в центре внимания. Служение стране требует не только знаний, но и чести. Если честь подрастающего поколения будет высокой, статус нашего государства будет высоким. Поздравляю с сегодняшней победой! Будущее нашей страны – в ваших руках! — сказал аким города.

На сегодняшний день в Шымкенте проживает более 239 тысяч молодых людей, что составляет 23% населения города. В высших и средних специальных учебных заведениях обучается 117 728, в том числе более 57 тысяч талантливых, одаренных и творческих молодых людей. Кроме того, 37 молодежных общественных объединений вносят свой вклад в реализацию государственной молодежной политики.