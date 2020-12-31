«Уважаемые жители и гости города Шымкента! Поздравляю вас с наступающим Новым, 2021-ым годом!

Уходящий год был непростым не только для нашей страны, но и для всего мира. Пандемия COVID-19, охватившая мир, внесла коррективы в нашу повседневную жизнь и принесла значительную нагрузку населению. Тем не менее Казахстан, упорно преодолевая все трудности, подходит к Новому году уверенными шагами.

Несмотря на строгий карантинный режим, в этом году в Шымкенте проделана большая работа. Отремонтированы дороги, введены в эксплуатацию мосты, не замедлились темпы строительства жилья, появились новые социальные объекты. Предприятия работают в прежнем режиме, развивая местную экономику.

В 2020 году наш город был культурной столицей стран СНГ. В течение года в онлайн-формате прошло множество культурно-зрелищных мероприятий, с размахом состоялась торжественная церемония передачи эстафеты Душанбе.

В таком оживленном состоянии и приятной суете, после долгих месяцев напряженных событий, связанных с пандемией, мы провожаем Старый и встречаем Новый год.

Дорогие шымкентцы! Пусть Год Быка войдет в ваши семьи с изобилием и радостью! Сплоченности и единства нам! Пусть в домах будут достаток, мир и спокойствие! Пусть наш город станет еще лучше, а его жители — счастливее!

Желаю всем крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Мурат АЙТЕНОВ, аким города Шымкента