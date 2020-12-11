Сегодня аким города Шымкент Мурат Айтенов в очередной раз провел прямой эфир в «Instagram».

По оценке эпидемиологической ситуации в стране город Шымкент находится в «зеленой» зоне. Во время прямого эфира Мурат Дуйсенбекович проинформировал об эпидемиологической ситуации в городе и мерах по ее смягчению, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент/

По словам акима города, увеличен график работы продуктовых и непродовольственных рынков, торгово-развлекательных центров, кинотеатров и общественного транспорта.

В частности, продовольственным и непродовольственным рынкам разрешили работать в выходные и праздничные дни с 9:00 до 17:00. Торгово-развлекательные центры будут открыты в будние дни с 9:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 17:00. Время работы кинотеатров решено продлить (заполняемость не более 50%, соблюдением масочного режима, социальной дистанции) в будние, выходные и праздничные дни с 9:00 до 23:00. Кроме того, общественный транспорт будет курсировать в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 23:00 часов, соблюдением масочного режима. Однако в городе запрещено проводить торжества, корпоративы, банкеты, свадьбы, памятных и семейных мероприятий.

— В целом мы продлили график работы объектов предпринимательства города в выходные и праздничные дни. Максимально упрощаем. В связи с этим призываю предпринимателей соблюдать гражданскую дисциплину. Поздравляю всех с наступающим Днем Независимости. За 29 лет наша страна достигла больших успехов, — сказал аким города.

М. Айтенов также ответил на вопросы общественности о системе оплаты проезда в общественном транспорте, изменениях в образовании. В целом, в городе внедрен новый проект по набору учителей. В ближайшие пять лет планируется построить 85 школ.

Аким города также сообщил еще одну важную новость — в 2021 году для развития массового спорта будет запущена «Шымкентская лига». На сегодняшний день готовятся правила проекта.