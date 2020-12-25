В семье Саттыбековых сегодня настоящий праздник. Подарить настроение наступающего нового года в гости к многочисленному семейству приехали спасатели.

В этих пакетах — сладкие подарки для каждого из семи детей Гульзины. Женщина одна тянет лямку: работает, обеспечивает детей и старается подарить им счастливое детство. Отец бросил семью некоторое время назад.

Многодетной семье сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям помогают чем могут — привозят продукты, чистят дымоход проверяют печь.

«Печь теперь хорошо работает, чайник греет, а главное, — что в доме тепло, спасибо большое что помогают нашей семье», — говорит Гульзина Саттыбекова, мама семерых детей.

При поддержке городского акимата, многодетной семье установили газосигнализатор. Его закрепили над печью, чтобы в случае, если пропадет тяга и в дом начнет поступать угарный газ, датчик дал об этом знать.

«Мы несколько раз прочищали трубу в доме, осмотрели печь прочистили, все мы помним те случаи, когда целые семьи травились угарным газом и установили газосигнализатор при помощи местного акимата», — говорит Кайрат Сарсембаев, начальник управления по чрезвычайным ситуациям Енбекшинского района, полковник гражданской защиты.

В одном только Енбекшинском районе Шымкента проживают 30 многодетных малообеспеченных семей, которые едва сводят концы с концами. 20-ти уже установили газосигнализаторы.

«По нашему району мы определили около 30-ти семей, в данный момент установили около 20-ти штук, благодаря спонсорской поддержке закупили, завершаем установку. Будем еще искать спонсоров и я думаю до конца этого года поставим газосигнализаторы», — рассказал Бахыт Сыдыков, начальник отдела по работе с населением Енбекшинского районного акимата.

Установить анализатор угарного газа в департаменте по чрезвычайным ситуациям рекомендуют каждой семье Шымкента. Угар не имеет ни вкуса ни запаха, и очень опасен для людей. Не зря его называют невидимым убийцей.