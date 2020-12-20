Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работ ряда стратегически важных строительных площадок в Туркестане.

Встретившись с руководителями подрядных организаций, глава региона поручил качественно и в срок завершить строительные работы, и не отставать от утвержденного графика.

Глава Туркестанского региона посетил здание областного департамента полиции. Его начали строить в сентябре этого года, а ввести в эксплуатацию объект обещают в следующем году. Площадь 4-этажного здания составляет 15 365 кв. метров.

Также в духовной столице Казахстана активно строят административное здание №5 (ДГД) общей площадью 8843,82 кв. метров. Строители перекрывают крышу, проводят внутренние и наружные отделочные работы. Заложен фундамент и возводят стены 3-этажного здания госучреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям». Его общая площадь — 3 тыс. кв. метров.