Согласно новым правилами, которые вводятся в действие с 1 января 2021 года также будет применяться ротация политических служащих.

Об этом сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Туркестанской области Ерлан Ермаханбетов.

По его словам, политические и служащие корпуса «А» подлежат ротации через четыре года со дня назначения на свои должности, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«При этом по решению уполномоченного лица (органа) срок пребывания политического государственного служащего на занимаемой должности может быть продлен на два года. В дальнейшем продление срока пребывания данного политического государственного служащего на занимаемой должности допускается решением Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте РК еще на два года. То есть служащий политического и корпуса «А» не может занимать одну должность в общей сложности более восьми лет. К слову, в настоящее время в Туркестанской области из 6603 государственных служащих 22 являются политическими, 1-служащими корпуса «А», – сказал Е. Ермаханбетов.

Также стало известно, что с 1 января допускается ротация между собой руководителей управлений акиматов области, работающих в различных областях, городах республиканского значения. При этом служащий корпуса «Б» ротируется по истечении трех лет со дня назначения на свою должность. В дальнейшем, продление срока пребывания служащего на должности допускается решением Национальной комиссии в дальнейшем на два года. Стоит отметить, что число выпускников Академии государственного управления при Президенте РК и программы «Болашак» выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Директор Туркестанского областного филиала Академии государственного управления при Президенте РК Жанат Момынкулов доложил о проделанной работе по повышению квалификации государственных служащих.

«В этом году областной филиал Академии при поддержке акимата Туркестанской области и департамента Агентства РК по делам государственной службы обучил 1532 государственных служащих. Они повысили квалификацию и прошли курсы переподготовки», – сказал Ж. Момынкулов.