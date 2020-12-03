На эту поддержку могут претендовать и граждане, получившие грант в размере 555 тысяч тенге.

В Шымкенте в Центре поддержки института семьи «SHANYRAQ» прошел круглый стол на тему безвозвратных грантов, выдаваемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса — 2025».

Представители городской палаты предпринимателей, управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития подробно разъяснили условия государственной поддержки по привлечению населения к ведению бизнеса, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По словам представителей отрасли, для реализации бизнес-идей безвозвратный грант в размере 2-5 миллионов тенге предоставляется субъектам предпринимательства, молодым предпринимателям, женщинам, инвалидам и людям старше 50 лет. Граждане, желающие получить грант и развивать свой бизнес, должны пройти 3-месячный курс обучения и получить сертификат. Грант предоставляется только как помощь в развитии бизнеса, приобретении оборудования и материалов. После зачисления средств гранта на счет, проверяется дважды в год на предмет целевого использования.

Также эксперты отмечают, что на эту поддержку могут претендовать и граждане, получившие грант в размере 555 тысяч тенге.

Стоит отметить, что с начала года в Шымкенте в конкурсе приняли участие более 100 человек. За это время комиссия одобрила 67 бизнес-проектов и выделила средства.

Прием документов на грант продолжится и в следующем году. Условия программы публикуются в СМИ и социальных сетях.