В Сети распространяется «видеопредупреждение» для всех жителей Казахстана, передает stopfake.kz

Автор ролика демонстрирует на камеру шприцы, в которых находятся чипы. Мужчина за кадром уверяет, после такой вакцинации «вы попадете прямиком в ад». Все это фейк.

На самом деле автор ролика демонстрирует не что иное, как системы для чипирования животных. Об этом говорит надпись «Animal ID, ICAR Certified» на упаковке, которую видно в кадре.

Точно такие же чипы в шприцах можно без труда найти в онлайн-магазинах и аптеках. В описании говорится, что они подходят для крупного рогатого скота и мелких животных.

Устройства вводятся животным под кожу и служат своеобразным «паспортом» со всей информацией. Они обязательны для зверей, которых необходимо перевозить через границу. В некоторых странах чипирование любых домашних животных обязательно, даже если хозяева не планируют вывозить их за пределы государства.

Также стоит отметить, что купить даже одну дозу вакцины от COVID-19 и принести ее домой невозможно. Кампании массовой вакцинации пока стартовали лишь в Великобритании и США, там прививки пациентам делают в медицинских учреждениях. В Казахстане прививать граждан пока не начинали.

Это доказывает, что чип на видео никак не может быть частью какой-либо вакцины, а является всего лишь средством для регистрации домашних животных и скота.