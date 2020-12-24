Высказывание российских депутатов Никонова и Федорова прокомментировал глава Туркестана, передаёт Otyrar.kz

Рашид Аюпов призвал жителей Казахстана просто не обращать внимания на высказывания ни кому неизвестных депутатов.

«Отсутствие сооружения на определенных частях твоей территории не лишает тебя прав на данные части. Так ведь? Мы народ, который принял, поддержал представителей многих национальностей и до сих пор это делает. Вы поймите, высказывание этих депутата ничего не значит, их даже никто не знает. Во-первых, так как сказали они, не принимает всерьез. Россия собственно, как и ее президент, не считают так. Но, если нужно будет отстаивать это правду, мы готовы в любое время», — сказал Рашид Аюпов аким, г. Туркестана.

Глава духовной столицы подчеркнул, что в такое время думать о том, кто и что сказал, не стоит.

«Не нужно воспринимать остро слова человека, которого узнали благодаря его высказыванию. Есть история, она неоспоримая. И никто даже не хочет ее оспаривать», — сказал Аюпов.

Напомним, ранее слова российских депутатов вызвали общественный резонанс в Казахстане. Российский Депутат Никонов во время эфира на одном из телеканалов заявил, что «Земли Казахстану были подарены Россией».