В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что ее супруг вышел из дома в неизвестном направлении и пропал без вести, передает Otyrar.KZ.

Сначала женщина искала мужа по родственникам, а также попыталась искать пропавшего по сотовому телефону. Однако, после безуспешных поисков, сельчанка обратилась за помощью к полицейским.

На розыск пропавшего мужчины ориентировали сотрудников криминальной полиции участковых инспекторов. С целью установления местонахождения пропавшего без вести стражи порядка опросили прохожих и водителей такси.

В результате чего, оперативники в течение суток обнаружили пропавшего супруга в одной из съёмных квартир в Шымкенте.

Как выяснилось, мужчина все это время гулял и играл в азартные игры.

Найденного в мегаполисе местного жителя, полицейские доставили домой живым и здоровым.