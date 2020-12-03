За лучшей жизнью за границу из Казахстана чаще всего уезжают трудоспособные граждане до 34 лет.

С начала года, несмотря на карантин, Казахстан покинули более 400 человек. 386 из них — в страны СНГ, остальные — в Европу.

«За последние пять лет из страны переехали 189 765 человек, а прибыли 70 933 этнических казаха. Разница составляет 118 832 человека. Беспокоит тот факт, что почти 44 процента выезжающих на постоянное место жительства за пределы Казахстана, составляют молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет», — рассказала Айгуль КАПБАРОВА, депутат Сената Парламента РК.

А вот внутри страны казахстанцы мигрируют неохотно. Даже оставшись без работы, переезжать на север люди не спешат.

«Если в 2018-2019 годах и за девять месяцев текущего года в Северо-Казахстанскую область из южных регионов переселилось 5 тысяч 123 человека, то с севера переехали около 10 тысяч человек. В этой области за 20 лет закрыто около трёхсот школ, количество учащихся начальной и средней школы уменьшилось на восемь тысяч. Школьные здания выставлены на аукцион и продаются», — рассказа Капбарова.