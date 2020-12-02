В Толебийском районе Туркестанской области всего 48 населенных пунктов обеспечены голубым топливом. Это составляет 81,5 процента от общей площади данного района.

В этом году начаты строительные работы, чтобы обеспечить природным газом, оставшиеся 7 сел. К концу текущего года район будет обеспечен газом на 100%, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Сейчас решается вопрос и с обеспечением население района питьевой водой и электроэнергией. 54 населенных пункта обеспечены централизованным водоснабжением на 98,2%. Чистая питьевая вода подается в 48 населенных пунктах 24 часа в сутки, в 6 селах людей снабжают водой по графику. Вопрос электроэнергии в районе решен на 74,1%, в 2022 году планируют решить на 82,9%. Для этого сейчас ведутся работы по установке трансформаторов в тех селах, где это необходимо. В целом до 2023 года со стороны района планируется установить 198,4 км линий электропередач и 81 трансформатор, а через ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» модернизировать 93 км линий электропередач и установить 16 трансформаторов.

В 2020 году были предусмотрены средства на средний ремонт 45 дорог общей протяженностью 78,8 км в 26 населенных пунктах района, сейчас работы уже завершаются. Данные мероприятия выполнена в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости» и проекта «Ауыл-ел бесігі». В результате неудовлетворительное состояние местных дорог снизилось с 35,4 процента до 28,2 процента. На дорогах 474 районных улиц протяженностью 1084 км проложен асфальт в 452,5 км, гравий на 191,6 км, грунт на 69,51 км. Кроме того, в районе ведутся работы по благоустройству, строительству тротуаров и освещению улиц.