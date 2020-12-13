Эту задачу совместно с представителями «Қуат жылу орталығы» решал заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов.

«Мы обсудили вопрос теплоснабжения многоэтажных жилых домов №144, 145, 146, 147 в Административно-деловом центре (АДЦ) города. Строительство двух высотных зданий провело ТОО «Отаустрой» и двух — ТОО «Ситистрой». В связи со слабой подачей тепла на верхние этажи 12-этажных домов, мы встретились с представителями «Қуат жылу орталығы», проектного агентства и подрядчиков, и пришли к единому решению.

Так как в настоящее время мощности насоса, установленного в рамках проекта, недостаточно, специалисты «Қуат жылу орталығы» проведут мониторинговые работы с насосом большой мощности. В результате, если тепло будет доходить до верхних этажей регулярно, такое устройство будет заказано и установлено в данных домах. В конце встречи я поручил ответственным лицам, в течении недели обеспечить население качественной, стабильной системой отопления» , — сообщил о путях решения он на своей странице в Инстагарм.

