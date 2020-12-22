В Туркестане постановка в очередь и выдача направления в детский сад автоматизированы на 100%

В 111 дошкольных организациях Туркестана воспитываются 14536 детей. Из общего числа детских садов 78,3% — частные. В 64 детских садах открыты 279 дежурных групп, которые посещают более 3487 детей.

В 39 средних общеобразовательных школах обучаются 46 693 учащихся, из них 13477 — дистанционно. За счет средств, сэкономленных при дистанционном обучении, школы закупили 566 компьютеров, 4285 ноутбуков и 2675 планшетов, которых раздали учащимся.