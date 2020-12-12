Ковидный светофор

Казахстанские предприниматели смогут ориентироваться в работе, учитывая, в какой зоне по распространению COVID-19 находится их регион.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» разработала четкие критерии по карантинным ограничениям для бизнеса в зависимости от того, в какую зону по распространению COVID-19 попадает регион — «зеленую», «желтую» или «красную». «Атамекен» совместно с министерством здравоохранения разработали критерии для каждой зоны. Нацпалата, в частности, предложила не вводить карантин в областях «зеленой» зоны, не ограничивать работу «бесконтактного» бизнеса — химчисток, ателье, ремонтных мастерских, СТО и автомоек, а также салонов красоты, расположенных в ТРЦ, работа которых ведется с ограничениями по времени. При соблюдении всех мер безопасности и загруженности была продлена работа «бесконтактного» бизнеса, салонов красоты в ТРЦ и ресторанов в безопасных зонах.

В городах «зеленой» зоны с 4 декабря сняты ограничения на работу крытых рынков, торговых домов и ТРЦ в выходные и праздничные дни до 17.00, доставка с фудкортов может осуществляться в выходные.

Межобластные перевозки совершаются при заполняемости автобуса на 75%.

В «красной» зоне работа объектов ограничена в пятницу и выходные, а курсировать по области на общественном транспорте запрещено. Новогодние утренники и корпоративы, массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом. Запрещена деятельность караоке, банкетных залов, бильярдных и прочих развлекательных учреждений.

Отмечается, что предложения «Атамекена» вошли в протокол межведомственной комиссии при правительстве по недопущению распространения коронавируса.

По данным министерства здравоохранения на 10 декабря, в «красной» зоне находятся Нур-Султан и Павлодарская области. В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Атырауская, Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области и Алматы. Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне.