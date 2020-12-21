Похищенный скот был продан в соседнем ауле продали за 200 тысяч тенге.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что стал жертвой скотокрадов.

Со слов потерпевшего, примерно в 3:30 ч. ночи со двора его дома неизвестные лица похитили двух бычков. Сумма нанесенного сельчанину ущерба составила около 200 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 УК РК “Скотокрадство”. На место преступления направили сотрудников следственно-оперативной группы районного управления полиции. Стражи порядка провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в том числе прочесали все близлежащие подворья и пастбища, опросили очевидцев. Оперативники вышли на след скотокрадов и задержали трех молодых людей, которых доставили в Сайрамское РУП.

Следствием установлено, что подозреваемые, сговорившись, похитили с хозподворья сельчанина двух бычков и увели за окраину поселка.

Затем похищенный скот перевезли в соседний аул, где продали за 200 тысяч тенге, которые после потратили на свои нужды.

Полицейские нашли краденых бычков и возвратили законному владельцу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые находится под подписку. Следствием проверяется причастность молодых людей к совершению других аналогичных фактов краж чужого имущества.