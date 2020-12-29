Проект одобрила специальная государственная экспертиза. Площадки построят из самых качественных материалов и с полным соблюдением мер безопасности.

Такое распоряжение дал аким области Умирзак Шукеев, сообщает Пресс-служба Туркестанской области.

Глава региона с руководителями ответственных ведомств осмотрел строящиеся дома в административно-деловом центре. Всего будет 89 семи-, девяти- и 12-этажных жилых домов. Строительно-монтажные работы уже завершены в 7 семиэтажках.

К 24 7-этажным жилым домам уже подводят необходимую инфраструктуру и благоустраивают дворы. Стоит отметить, что у большей части новостроек есть специальные наземные автостоянки. Идёт работа по установке газовых котельных в внутренней отделке.

Затем Умирзак Шукеев оценил ход работ по благоустройству территории 7,7 га музея-заповедника «Азрет Султан». Она пройдет в четыре этапа. Сейчас строятся ботанический сад, две аллеи и декоративный пруд. Здесь высадят около тысячи деревьев — зелёные насаждения из Германии и Бельгии, саженцы тута, карагача, сосны, вишни, яблони, каштана, закупленные в Узбекистане. Также территорию украсят 18 тыс. кустарников и 14 тыс. ландшафтных и вьющихся роз и кувшинок из Германии. Для удобрения почвы специалисты отрасли проводят комплексную работу.

В парках установят освещение, выложат брусчаткой — одним словом, территория мавзолея превратится в оазис.

Также в областном центре благоустраивают территорию открывшегося в этом году Международного университета туризма и гостеприимства. Устанавливают колоннады, стилизованные под древние времена, опоры освещения, сажают деревья и кустарники. И уже полностью закончили строительно-монтажные работы по реконструкции Туркестанской вспомогательной школы-интерната на территории историко-культурного центра. Учебный корпус и общежитие готовы к эксплуатации.