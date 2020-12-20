В Шымкенте полным ходом ведутся работы по переходу медицины на цифровые технологии.

На сегодняшний день система QR-кода запущена в 33 государственных медицинских учреждениях города. С помощью новой технологии можно получить информацию о врачах, графиках работы, опыте работы и отзывы пациентов. Благодаря данным программам можно сэкономить время, провести удаленный обмен документами и автоматизировать работу, передает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Через приложение QR-код пациенты могут записаться на прием к врачу и вызвать специалиста на дом. Самое главное, здесь созданы условия для оставления требований, жалоб и предложений.

Как сообщили в управлении здравоохранения города Шымкент, новый проект планируется запустить в каждом медицинском учреждении, по цифровизации будет определено качество работы в области медицины, поликлиник и врачей.

В соответствии с поручением акима города, в качестве пилотного проекта с начала 2021 года два учреждения (городские поликлиники №5 и №3) будут переведены в систему «Умной поликлиники».