По поручению акима Туркестанской области У. Шукеева Туркестан активно озеленяется.

Для акиматов районов, городов и управлений региона выделены территории для посадки саженцев. Всего Туркестан поделен на 32 сектора. За 16 сектор отвечает Келесский район.

По словам заместителя акима района Алмаса Сексенбаева, келесцы высадили 8 200 деревьев и уже выполнили 70% запланированных работ.

«В озеленении и благоустройстве Туркестанской области приняли участие около 200 человек. Сейчас расчищаем все улицы на территории закрепленного за нами сектора и укладываем плодородный грунт. Для полива саженцев будет использоваться капельный метод орошения. Уже установлено необходимое оборудование, вырыты специальные скважины», – сказал А. Сексенбаев.

Кроме того, Келесский район установит в секторе дополнительный трансформатор.