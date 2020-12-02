Несколько участков дорог закрыли из-за непогоды в Туркестанской области, передает Otyrar.KZ.

В Туркестанской области с 30 ноября закрыто движение на а/д областного значения КХ-1 «Қошқар-ата-Жарықбас-Бірлік» с 0 км-77,4 км, Байдибекский р-н, для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением метеорологических условий видимость нулевая, буран, метель, гололед.

Закрыто движение на а/д областного значения КХ-2 «Ұланбел-Созақ-Екпінді» 577-642 км, Байдибекский р-н, Сузакский , для всех видов автотранспорта связи с ухудшением метеорологических условий видимость нулевая, буран, метель, гололед.

Закрыто движение на а/д областного значения КХ-3 «Көксайек-Ақсу-Шаян-Мыңбұлақ» 89-117 км, Байдибекский р-н, для всех видов автотранспорта связи с ухудшением метеорологических условий видимость нулевая, буран, метель, гололед.