В соцсетях появились посты, которые предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества в Казахстане, передает Otyrar.KZ.

Злоумышленники обманом получают доступ к личной переписке пользователей в WhatsApp, представляясь друзьями и знакомыми.

Жертвы мошенничества получают сообщения якобы от друзей и знакомых с просьбой переслать ошибочно отправленные сообщения с кодами.

«Сегодня мне пришло сообщение от одноклассницы. Я была занята работой и не вникая в текст переслала ей в ватсапп СМС в котором указан 6-ти значный код. После чего у меня полностью слетел Ватсапп!!! Теперь не могу заново войти и ничего сделать не могу», — пишет в Instagram одна из пострадавших. (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

Впервые о том, что мошенники таким образом получают доступ к личным аккаунтам пользователей, стало известно в январе 2020 года.

Изначально хакеры выдавали себя за сотрудников службы поддержки WhatsApp. Однако после того как официальный портал Wabetainfo сообщил, что службы WhatsApp рассылают пользователям сообщения крайне редко и при этом напротив названия аккаунта отправителя всегда есть галочка верификации, схему изменили.

Теперь злоумышленники выдают себя за друзей и знакомых тех, чей аккаунт решили взломать.

Если вы получили подобное сообщение или иной текст, содержащий ссылки или информацию, которая вызывает у вас сомнения, служба поддержки WhatsApp рекомендует незамедлительно пожаловаться на номер отправителя непосредственно в самом приложении, игнорировать сообщение и не переходить по прикрепленным к нему ссылкам.