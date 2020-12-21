Представители партии «Nur Otan» Созакского района встретились с жителями села Жартытобе.

В ходе заседания кандидаты ознакомили граждан с предвыборной программой областных, районных филиалов партии и призвали проголосовать на выборах за партию «Nur Otan».

Сельчане на должном уровне оценили проводимую, на сегодняшний день, работу партии «Nur Otan «, рассказав о существующей проблеме инфраструктуры в селе. В частности, граждане обратились с просьбой принять меры по строительству дорог, обеспечению питьевой водой, голубым топливом в населенном пункте.

В свою очередь, нуротановцы проинформировали общественность, что практически все эти вопросы включены в 5-летнюю предвыборную программу партии «Nur Otan». То есть до 2025 года планируется полностью решить вопрос обеспечения население региона качественной питьевой водой. Также уровень газификации сельских населенных пунктов увеличится с 54,1% до 69%.

Кроме того, в регионе будет отремонтировано 3600 км дорог областного и районного значения, удовлетворительный уровень достигнет 90%.

Оплачено из средств Избирательного фонда Туркестанской области партии «Nur Otan»