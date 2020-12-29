Аким Туркестана Рашид Аюпов ознакомился с ходом работы социального магазина «Тайказан».

Это совместный проект волонтерской организации «Асар» и благотворительного фонда «Тайказан».

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Благотворительный фонд «Тайказан» работает по 5 направлениям: раздача продуктов питания, одежды нуждающимся семьям; получение льгот и грантов на обучение детей из нуждающихся семей; помощь семьям, не имеющих жилья, в получении жилья или земельного участка и помощь в трудоустройстве.

Вещи и помощь здесь могут получить только социально неблагополучные семьи. Кроме того, через общественное объединение «Мейірімді сана» гражданам с ограниченными возможностями будет оказана юридическая и государственная помощь. В ходе встречи волонтеры вручили акиму медаль «Жыл жанашыры» и поблагодарили его за поддержку волонтеров.

Были награждены нагрудными знаками и благодарственными дипломами все те, кто занимается благотворительностью в условиях пандемии и участвовал при ликвидации последствий ЧС в Мактаарале.

Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете отправить их на страницу @asar_volunteers. Адрес: рынок «Куаныш», направление туннель, второй этаж бывшего магазина Макпал.