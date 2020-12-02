Из-за пандемии мы привыкли сидеть дома. Ни о каких выходах в свет речи уже идти не может. А душа просит прекрасного. И как же хорошо, что находятся люди, которые организуют для нас концерты, фестивали, пусть и в режиме онлайн. Значит, деградация нам не грозит.

ОДИН ИЗ ФЕСТИВАЛЕЙ

Так прошел 12-13 ноября фестиваль «Играй, гармонь!». Вообще их с таким названием было два. Про фестиваль, который проводила Марина Лимаренко, председатель областного славянского центра, знают все, он освещался многими СМИ. Там еще среди победителей гармонист из Кызылорды, если вы помните. Кто не в курсе – гугл в помощь, есть много статей о нем в интернете.

Не хочется, чтобы происходила путаница. И поэтому нужно рассказать о другом фестивале с таким же названием, который организовало общественное объединение «Соотечественники» совместно с Россотрудничеством. Объединением «Соотечественники» руководит знаменитый шымкентский адвокат Евгений Яворский, который также возглавляет адвокатскую контору «Яворский и партнеры».

КТО «ЗАКАЗЫВАЛ» МУЗЫКУ?

«Соотечественники» были созданы в прошлом году осенью, им уже год. Общественное объединение было организовано для того, чтобы укрепить дружбу Казахстана с Россией, продвигать взаимные мероприятия в Шымкенте и в целом в стране. Как раз, такие мероприятия, как прошедший фестиваль «Играй, гармонь». Вот они точно будут способствовать укреплению дружбы и сотрудничества Казахстана и России.

Взяв на себя инициативу проведения такого фестиваля, организаторы хотели показать нам душу русского народа через народные музыкальные инструменты, через музыку. Вышло не совсем так, потому что музыка была не только русской. Но инструменты – самые что ни есть русские народные. Поэтому получилось еще интереснее.

Есть еще планы у общественного объединения – создать большой народный музыкальный ансамбль. Сейчас «Соотечественники» ищут для этого финансы, и было бы неплохо, если бы кто-то из наших меценатов или из властей откликнулся и помог реализовать это благое во всех смыслах начинание.

Фестиваль «Играй, гармонь!» проходил не в том формате, к которому мы привыкли, смотря на «Первом» канале одноименную передачу Заволокиных. Там ведущую роль играют большие массы людей. «Соотечественники» и Россотрудничество обошлись силами почти только одного ансамбля. И общее тут, скорее, только название. Но ведь гармонь играла, а значит – почему бы и нет?!

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль прошел впервые и сразу в формате онлайн. Сейчас тяжело организовать что-то в реале. Не было никаких победителей и проигравших, не было жюри. Музыканты просто от души поделились своим творчеством с нами. Всегда приятно, когда люди просто так творят прекрасное, не перевелись еще энтузиасты, и это здорово! Это значит, что люди не разучились любить, что люди у нас все еще не меркантильные и для них ценно искусство само по себе, а не за какие-то барыши и грамоты для портфолио.

Посмотреть запись фестиваля «Играй, гармонь!» можно на страничке turkistan_group в Instagram. Там можно найти и другие творческие проекты, которые организует эта музыкальная площадка. Также творческое объединение «Туркистан» создало школу вокала, игры на музыкальных инструментах, звукозаписывающую студию и запись клипов. Они ищут таланты и помогают им пробиться в этом суровом мире. Творческое объединение «Туркистан» существует в рамках общественного объединения «Соотечественники».

КТО ДЕЛАЛ ПРАЗДНИК?

В фестивале участвовал знаменитый казахстанский музыкант Александр Коротков со своим ансамблем русских народных инструментов. Этот коллектив уже на протяжении 20 лет дарит шымкентцам возможность познакомиться с русским народным музыкальным творчеством и не только. Это укрепляет межэтнические связи, помогает людям разных национальностей знакомиться с культурой других людей, понять красоту и значимость «чужой» народной музыки, полюбить ее и почувствовать своей тоже. Участвовать в онлайн-фестивале «Играй, гармонь!» пригласил музыкантов народного ансамбля Евгений Яворский. Александр Коротков и его артисты с удовольствием откликнулись на просьбу сыграть в рамках проекта.

А вообще ансамбль этот – нашей филармонии им. Шамши Калдаякова. Филармонию переводят в Туркестан, и немногие работники туда поедут по понятным и объективным причинам – у всех семьи и своя жизнь. По крайней мере, пока власти считают, что филармонию нужно перевести в Туркестан. Для Шымкента это было бы не очень хорошо. Будем ждать, конечно, что передумают.

Впрочем, не буду уходить от темы в пространные размышления. Послушать и посмотреть творчество Александра Короткова и его ансамбля можно на YouTube-канале Александр Баян Коротков, там вы найдете 72 записи – отличная возможность скоротать несколько вечеров вместе со всей семьей. Также можно послушать ансамбль и в живую, поскольку театры открыты: каждую пятницу ансамбль Александра Короткова выступает перед спектаклем в Русском драматическим театре. Есть зрители, которые приходят специально, чтобы послушать музыку, которую играет ансамбль.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В первый день фестиваля музыканты играли классическую, народную музыку, песни. Это русские романсы, в том числе – в инструментальном варианте. Например, знаменитый романс «Я встретил вас…» был исполнен на балалайке музыкантом Вероникой Молчановой. Была исполнена знаменитая во всем мире пьеса «Мелодия» Антона Рубинштейна. Она была сыграна на трех русских народных инструментах – на баяне, домре и балалайке. Кроме этого ансамбль играл классическое произведение Людвига ван Бетховена «К Элизе», которое очень взрослое по содержанию. Практически каждый ребенок, который учится в музыкальной школе, исполняет «К Элизе». Играют, конечно, по-детски, а ансамбль Александра Короткова показал, как эта пьеса должна звучать по-взрослому. Я думаю, у них получилось. А вы как считаете? Исполняли музыку американского композитора Скотта Джоплина – «Рэгтайм». Играли произведение советского джазового композитора, пианиста Александра Цфасмана – мелодию песни «Неудачное свидание».

Также ансамбль сыграл очень изящную музыку. Это увертюра к кинофильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» композитора Владимира Дашкевича. Дашкевич – композитор с невероятно ярким стилем, его музыка очень узнаваема. Солистка Маргарита Кин спела старинный романс «Но я Вас, все-таки, люблю». Она же пела произведение Антона Рубинштейна – очень редко исполняемый в Казахстане романс «Ночь» на слова Александра Сергеевича Пушкина. Романс очень красивый, ансамбль любит его, и поэтому стараются исполнять как можно чаще. Не удержались музыканты ансамбля и от топовой вокальной музыки: исполнили «Хабанеру» из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Ее пела также Маргарита Кин. В заключение блока ансамбль исполнил шабатную еврейскую песню «Осе шалом». Исполняли и другие композиции.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Во второй день фестиваля Александр Коротков выступал с лучшими, по словам самого Александра, эстрадными певицами Шымкента – Дианой Хашимхановой и Жанар Джунис. Все выступление было практически спонтанным: у исполнителей почти не было времени на подготовку. Но это придало концерту особый шарм, импровизация получилась просто огонь! Сами музыканты получили огромное удовольствие и кайф от такого почти внезапного исполнения.

Девушки пели «День Победы» Давида Тухманова, «Катюшу» Матвея Блантера, «Смуглянку» Анатолия Новикова, то есть песни, которые на устах нашего народа. Пели они украинские песни, ту же самую «Червону руту», исполняли песни на французском языке. И в общем создали вокально-инструментальный праздник.

ГАРМОНЬ, ИГРАТЬ НЕ ПРЕКРАЩАЙ!

Пусть это не напоминает всем известную телепередачу, но хорошо, что был создан новый, еще один фестиваль «Играй, гармонь!». Большое спасибо Евгению Яворскому за эту прекрасную идею и за ее воплощение. Мы будем ждать новых встреч, других музыкальных произведений, новых исполнителей и праздничных эмоций. Отрадно знать, что народы Казахстана и России поддерживают вот такие, культурные отношения, а не только политические и экономические. Замечательно, что у наших людей остался еще творческий запал и желание создавать прекрасное просто так, а не ради выгоды.

Справка

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) – федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений Российской Федерации с государствами – участниками СНГ, другими иностранными государствами, а также в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. В настоящее время Россотрудничество представлено в 81 стране мира 98 представительствами: 74 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 22 странах. (сайт ru.wikipedia.org)

Антон Григорьевич Рубинштейн (28 ноября 1829 – 20 ноября 1894) – выдающийся пианист, композитор, дирижер, преподаватель, деятель благотворительности, создатель и руководитель Русского музыкального общества, основатель первой русской консерватории (город Санкт-Петербург).

Людвиг ван Бетховен (декабрь 1770 (точная дата рождения неизвестна) – 26 марта 1827) – немецкий композитор, пианист и дирижер. Последний представитель «Венской классической школы». Ключевая фигура перехода между классицизмом и романтизмом в музыке. Один из наиболее исполняемых композиторов в мире.

Скотт Джоплин (1 апреля 1917 – 24 ноября 1968) – афроамериканский композитор и пианист. Крупнейший автор рэгтаймов – у него их 44. Получил признание только после смерти.

Александр Наумович Цфасман (1 (14) декабря 1906 – 20 февраля 1971) – советский пианист, композитор, аранжировщик, дирижёр, руководитель оркестра, публицист и общественный деятель. Один из родоначальников советского джаза, руководитель нескольких джазовых коллективов, в том числе художественный руководитель джаз-оркестра Всесоюзного радио.

Владиимир Сергееевич Дашкевич (род. 20 января 1934) – советский и российский композитор, теоретик музыки. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Александр Сезар Леопольд Бизе (Жорж Бизе) (25 октября 1838 – 3 июня 1875) – французский композитор периода романтизма, автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер, самой известной из которых стала «Кармен». «Осе шалом» – израильская народная песня.

Давид Фёдорович Тухманов (род. 20 июля 1940) – советский и российский композитор, пианист, клавишник, автор музыки ко многим популярным советским песням. Народный артист Российской Федерации.

Матвей Исаакович Блантер (10 февраля 1903 – 27 сентября 1990) – советский композитор. Народный артист СССР.

Анатолий Григорьевич Новиков (18 (30) октября 1896 – 23 сентября 1984) – советский композитор, хоровой дирижер, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР.

Мария ШАЯХМЕТОВА

Фото Андрея ХАПИНА