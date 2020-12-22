По словам специалистов городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на сегодняшний день в соответствии с комплексной схемой утверждены 33 привозных, 6 радиальных, 2 магистральных и 29 квартальных маршрутов, передает Otyrar.KZ.

С 1 декабря по новой схеме налажена работа 4 внутрирайонных и 4 радиальных маршрутов.

Общая маршрутная сеть состоит из 78 основных маршрутов и 9 дополнительных перспективных маршрутов. Все маршруты планируется определить как социально значимые.

По схеме утверждены основные точки концентрации пассажиров в городе (ХАБ).

Хабы расположены в крупных торговых точках и на рынках, недалеко от автовокзалов (рынки Самал, Алаш, Айна, Верхний и Комеш Булак, ТЦ «Hyperhouse»).

Все вышеперечисленные привозные, радиальные, магистральные и квартальные маршруты связаны с хабом.

То есть позволяют пассажирам быстро добираться до пунктов назначения.

В результате значительно сократится количество жалоб населения, в частности, о несоблюдении графиков, гонки между автобусами, прекращение движения в вечернее время.

Жалобы в отношении общественного транспорта можно направлять по номеру «iKomek» — 109.