Министерством образования и науки РК проведена работа по перераспределению неосвоенных грантов.

Это позволило присудить вакантные неосвоенные гранты по отдельным направлениям подготовки, в том числе квотные гранты.

Перераспределение осуществлялось по следующим направлениям подготовки: «Педагогические науки», «Информационно-коммуникационные технологии», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», «Сельское хозяйство и биоресурсы» сообщает Пресс-служба МОН РК.

По итогам работы специальной комиссии 2763 человека станут обладателями государственного образовательного гранта, в том числе по направлениям подготовки: «Педагогические науки» – 1690 чел., «Информационно-коммуникационные технологии» – 597 чел., «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» – 391 чел., «Сельское хозяйство и биоресурсы» – 85 чел.

Список грантов размещен на сайте Национального центра тестирования https://testcenter.kz/ru/