Подозреваемый сговорившись с подельниками, заранее спланировали преступление.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратился местный житель. Из его огороженной кошары неизвестные лица похитили 30 овец, стоимостью 65 тысяч тенге каждая. Около 10 дней потерпевший пытался самостоятельно найти пропавший скот, обошел весь аул и близлежащие хозподворья. Однако после безуспешных поисков, сельчанин обратился к полицейским за помощью.

Данный факт зарегистрировали по статье 188-1 УК РК “Скотокрадство”. Общая сумма ущерба составила два миллиона тенге. В отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Стражи порядка опросили очевидцев и соседей, проверили скотные рынки и автомашины, перевозящие домашний скот, а также провели подворный обход и изучили камеры видеонаблюдения.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП в течение суток установили подозреваемых. Скотокрадов задержали по месту жительства и доставили в районный отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей, а третий – житель Шардаринского района, – сообщили в полиции.

Следствием установлено, что один из подозреваемых является пастухом, который пас похищенных овец. Подозреваемый сговорившись с подельниками, заранее спланировали преступление. Так, один из них вывел овец из кошары, а другой погрузил краденный скот в Газель и скрылся с места преступления.

Затем скотокрады продали похищенных овец, а деньги потратили на собственные нужды. Однако, благодаря бдительности и профессионализму сотрудников полиции Жетысайского РОП подозреваемых задержали по “горячим следам”. Изъятые 30 овец полицейские вернули законному владельцу. Подозреваемые арестованы. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейскими выясняется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. В свою очередь, житель Жетысайского района выразил благодарность полицейским, которые в кратчайшие сроки задержали скотокрадов и вернули его овец в целостности и сохранности.