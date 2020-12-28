Казахстанцы делятся друг с другом ссылкой, по которой якобы можно выиграть мобильный телефон и другие гаджеты от компании Huawei, передает Otyrar.KZ.

На самом деле подобных розыгрышей производитель сейчас не проводит, а сайт, предлагающий испытать удачу, фишинговый.

На официальном интернет-портале компании Huawei никаких данных о новогоднем розыгрыше нет.

Кроме того, платформа, предлагающая получить дорогой подарок, не является официальной и не имеет никакого отношения к фирме-производителю.

Пользователи Сети, уже ставшие жертвами мошенников, предупреждают, что проходить по заманчивой ссылке опасно.

«Если вы получите это по почте или в WhatsApp, не делитесь ни с кем этой ссылкой! Конечно, люди пересылают ее с добрыми намерениями, но цель самого сайта – украсть ваши данные», – пишут они.

Фишинговые сайты создают для того, что получить доступ к приватным аккаунтам, платежным данным, логины и пароли от платных приложений и платформ. При помощи фишинга злоумышленники могут полностью контролировать компьютеры или другие устройства своих жертв.