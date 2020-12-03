За 15 категорий населения взносы в Фонд платит государство.

В Казахстане с 2017 года внедрено обязательное медицинское страхование (ОСМС). Ранее медицинское страхование на протяжении многих лет действовала как добровольное.

В рамках системы ОСМС оказание медицинской помощи будет осуществляться за счет активов Фонда социального медицинского страхования (далее – Фонд).

За социально уязвимые категории населения в Фонд взносы будет осуществлять государство, за наемных работников – работодатели, а работники и самозанятые граждане – за себя.

В этом проявляется принцип солидарной ответственности системы ОСМС между государством, работодателем и гражданами.

* Работодатели платят за работников:

В 2020 году – 2% от дохода каждого работника;

С 1 января 2022 года – 3% от дохода каждого работника.

* Самостоятельные плательщики:

В размере 5% от 1МЗП в 2020 году, 5% от 1МЗП в 2021 году, 5% от 1МЗП в 2022 году.

За 15 категорий населения взносы в Фонд платит государство. Один из этих категории – родители особенных детей.

1. Взносы государства на ОСМС уплачиваются ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца в порядке, определяемом бюджетным законодательством Республики Казахстан, за следующих лиц:

… 6) неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом.

(Статья 26 Закона РК «Об ОСМС»)

Не работающим родителям нужно проверить свой статус через портал egov.kz или ЦОНы. Если вас нет в списках категорий граждан, взносы за которых платит государство, то необходимо будет принести необходимый перечень подтверждающих документов в ЦОН.

Далее информация будет направлена для подтверждения обоснованности включения вас в списки льготных категорий граждан в госороганы и если все данные верны, страховку за вас оплатит государство.

Если вы находитесь в списке льготных категорий граждан, то сможете получать медпомощь в системе ОСМС с 1 января 2020 года. Кроме этого можете выбрать поликлинику и узких специалистов по своему выбору.

Нурлан Бектаев, автор проекта «Тұлға.kz»