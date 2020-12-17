В преддверии знаменательного праздника Дня Независимости сотрудники Арысского РОП посетили «Детскую деревню семейного типа имени Тажибаева».

Начальник районного отдела полиции полковник полиции Нурлан Исабеков и его заместитель подполковник полиции Кылышбек Жетыбаев от имени личного состава поздравили детей-сирот с праздником Днем Независимости. Также на собранные полицейскими денежные средства руководство РОП торжественно вручили ребятам ноутбук и планшет последнего поколения, необходимые для школьного обучения, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

А воспитанники детской деревни в свою очередь организовали и подготовили для стражей порядка праздничное выступление, спели патриотические песни и станцевали. В завершение мероприятия дети побеседовали с главой районной полиции, рассказали о своих мечтах и поделились поставленными целями. Так, один из них поделился о том, что хочет быть защитником страны, а другой мечтает сделать ее известной на весь мир.

По словам начальника Арысского РОП полковника полиции Нурлана Исабекова, такие мероприятия необходимо проводить как можно чаще: «Мы берем у участковых инспекторов списки тех, кто нуждается в помощи. На денежные средства, собранные сотрудниками полиции, приобретаем продукты первой необходимости, одежду, предметы домашнего обихода и распределяем их среди нуждающихся семей. Эта традиция со временем стала постоянной. Наша цель, не только раздать продукты и подарки, но и подарить добро и радость детям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Так, мы посетили детскую деревню семейного типа и порадовали детишек подарками. Многие из выпускников этого учреждения в будущем хотят стать полицейскими. Поэтому наш районный отдел полиции ждет их с нетерпением.

Уважаемые граждане нашей страны, от имени Арысского РОП от всей души поздравляю Вас с праздником! С Днем независимости!» — поздравил начальник районного отдела полиции полковник Н. Исабеков.

«Благотворительность- это доброе дело!» и помимо своих обязанностей, полицейские никогда не забывают о благотворительности. Сотрудники Туркестанской области постоянно проводят различные благотворительные мероприятия и оказывают помощь малообеспеченным и многодетным семьям, а также людям с особенными потребностями.