Сотрудники полиции приказали прижаться к обочине водителя, который управлял транспортным средством, не пристегнув при этом ремень безопасности.

Правда, повиноваться стражам порядка автолюбитель не захотел и скрылся. Действия водителя записывала видеокамера. Когда автолюбителя после непродолжительной погони удалось остановить, то выяснилось, что за рулем был сотрудник Туркестанского областного управления внутренней безопасности.

Нарушителя отправили в наркологический диспансер. Мужчинам уверял, что, мол, приказы сотрудников полиции просто не услышал из за громкой музыки, играющей в салоне авто. В крови мужчины было обнаружено 1,91 промилле алкоголя. Однако правоохранитель Туркестанской области отрицал, что употреблял алкоголь, по его словам, он не пил «горячительные напитки» больше года и учинил своим шымкентским коллегам по работе скандал.

Продолжил скандалить нарушитель и на штрафстоянке. Он отказался подписывать документ, заявив, что не согласен с заполненным протоколом. А потом и вовсе … сбежал от правоохранителей. Его нашли чуть позже недалеко от штрафстоянки.

На наш запрос в министерство внутренних дел ответили, что в отношении виновного сотрудника было начато официальное расследование. Однако, подробную информацию не предоставили.

«В соответствии с требованиями пункта 12 части 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» сотрудник Управления полиции Туркестанской области будет рекомендован к увольнению за грубое нарушение служебной дисциплины», — прокомментировал Нурдильда ОРАЗ, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Оценку действиям правоохранителя дадут уже в будущем году, по крайней мере так заявили в МВД. На время следствия правоохранителя отстранили от службы.

Анастасия Новикова