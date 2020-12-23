Об исчислении социального налога с учетом послаблений в период пандемии.

Департамент государственных доходов по г.Шымкент разъясняет порядок расчета социального налога с учетом применения послаблений для бизнеса, предусмотренных Постановлением Правительства РК №721 от 30 октября 2020 года.

Внесены изменения в пункт 3 статьи 486 Налогового кодекса.

Согласно данным изменениям, при определении суммы социального налога, подлежащей уплате в бюджет, субъекты микро, малого и среднего предпринимательства, лица, занимающиеся частной практикой, осуществляющие деятельность по перечням видов деятельности, к которым установлен поправочный коэффициент «0» к ставкам обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, утвержденным Правительством Республики Казахстан, суммы социальных отчислений учитывают без поправочного коэффициента 0, предусмотренного законодательством Республики Казахстан, действующие с 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года.

Соответственно, при исчислении социального налога без применения коэффициента «0» к ставкам социальных отчислений, в период с 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года социальный налог «фактически» подлежит уплате в размере 6%.

К сведению, в настоящее время в Казахстане действует ставка социального налога 9,5%. Для налогоплательщиков, получивших льготы эта ставка будет составлять 6% до конца текущего года.