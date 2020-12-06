Представлены планируемые в Казахстане правила изъятия части пенсий для улучшения жилищных условий, передает kaztag.kz.

«В рамках настоящих правил единовременные пенсионные выплаты могут быть использованы, в том числе с собственными и (или) заемными средствами, в целях проведения мероприятий по улучшению жилищных условий на территории Республики Казахстан», — говорится в проекте правил использования единовременных пенсионных выплат на цели улучшения жилищных условий.

Согласно документу, под целями улучшения жилищных условий понимаются:

1) приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий;

2) частичное/полное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа;

3) строительство индивидуального жилого дома и (или) приобретение земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство);

4) внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа в банках второго уровня, ипотечных организациях на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома и (или) на приобретение земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

Допускается в рамках одного договора банковского займа осуществлять выдачу ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и проведения его ремонта.

5) пополнение вклада по договору о жилищных строительных сбережениях в целях получения предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), а также на цели рефинансирования ипотечного жилищного займа.

Допускается в рамках одного договора банковского займа осуществлять выдачу предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа на приобретение жилища и проведения его ремонта.

К рефинансированию подлежат жилищные ипотечные займы, полученные в банках второго уровня, ипотечных организациях на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, ремонт жилища, строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

Средства вклада в жилищные строительные сбережения, сформированные за счет пенсионных выплат, могут быть использованы исключительно на цели, предусмотренные настоящим подпунктом.

6) частичное/полное погашение задолженности (сумма основного долга, в том числе просроченного основного долга, начисленного вознаграждения, в том числе просроченного начисленного вознаграждения, пени и штрафов) по ипотечному жилищному займу, предварительному жилищному займу, промежуточному жилищному займу, жилищному займу, полученному на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, ремонт жилища, строительство индивидуального жилого дома и (или) на приобретение земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), а также на цели рефинансирования ипотечного жилищного займа, ранее полученного на цели, предусмотренные настоящим подпунктом.

7) уступка супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя, принадлежащих им единовременных пенсионных выплат в пользу получателя для улучшения жилищных условий. В данном случае, пенсионные выплаты супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя зачисляются на специальный счет получателя, который может использовать их исключительно на цели, предусмотренные перечисленными выше подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6).

«В случаях приобретения/строительства недвижимости, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, получатель может использовать единовременные пенсионные выплаты только для окончательного расчета за приобретаемую/строящуюся недвижимость (при приобретении/строительства недвижимости за счет нескольких источников средств (единовременных пенсионных выплат, собственных и (или) иных средств), единовременные пенсионные выплаты могут использоваться после совершения всех платежей за счет собственных и (или) иных средств)», — сказано в документе.

При этом, указанное условие «не распространяется на приобретение/строительство недвижимости путем оформления ипотечного жилищного займа, предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа, а также на частичное/полное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа».

«Частичное/полное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа может осуществляться только по тем договорам, которые заключены с единым оператором жилищного строительства согласно законодательству Республики Казахстан или с акционерным обществом «SamrukKazynaConstruction». При этом, получатели могут использовать единовременные пенсионные выплаты на частичную оплату договора аренды с правом выкупа», — указано в проекте правил.

Приобретение получателями жилища путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, согласно документу, может осуществляться в многоквартирных жилых домах, завершение строительства которых гарантируется единым оператором жилищного строительства согласно законодательству Республики Казахстан.

Приобретение получателями жилища согласно целям может осуществляться путем оформления предварительного договора купли-продажи жилища (иного правоустанавливающего документа) в многоквартирных жилых домах, строительство которых осуществляется с участием уполномоченной организации, осуществляющей деятельность по обеспечению завершения проблемных объектов жилищного строительства согласно законодательству Казахстана.

«Получатели в пределах своих пенсионных накоплений могут использовать единовременные пенсионные выплаты неограниченное число раз и без ограничения количества выбираемых целей, предусмотренных настоящими правилами», — говорится в документе.

Не допускается приобретение недвижимости с использованием единовременных пенсионных выплат у своего супруга (супруги),у своих близких родственников. Данное ограничение относится к вновь приобретаемой недвижимости, а также к недвижимости, приобретаемой после 1 января 2021 года за счет ипотечного жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается или рефинансируется за счет единовременных пенсионных выплат, а также за счет предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается за счет единовременных пенсионных выплат.

«Получатели не могут отчуждать недвижимость в течение пяти лет с даты регистрации на нее прав собственности в уполномоченном органе по регистрации прав на недвижимое имущество, которая: приобретена/построена с использованием единовременных пенсионных выплат; приобретена/построена за счет ипотечного жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается или рефинансируется за счет единовременных пенсионных выплат (за исключением недвижимости, приобретенной/построенной до 1 января 2021 года); приобретена/построена за счет предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается за счет единовременных пенсионных выплат (за исключением недвижимости, приобретенной/построенной до 1 января 2021 года). Ограничение, предусмотренное частью первой настоящего пункта, необходимо предусмотреть в договорных отношениях при приобретении недвижимости с использованием единовременных пенсионных выплат», — указано в проекте.

Использование единовременных пенсионных выплат на цели улучшения жилищных условий, предусмотренные предложенными правилами, осуществляется безналичным способом.

«Приобретенная/построенная недвижимость с использованием единовременных пенсионных выплат может быть оформлена в собственность получателя и (или) супруга (супруги) получателя и (или)близких родственников получателя», — сказано в проекте.

Разработчики предлагают установить следующий порядок рассмотрения заявлений получателей:

— Уполномоченный оператор осуществляет проверку целевого использования получателями единовременных пенсионных выплат. Услуги уполномоченного оператора, связанные с переводом единовременных пенсионных выплат со специального счета на цели, предусмотренные настоящими Правилами, оплачиваются за счет средств получателей согласно внутренним документам уполномоченного оператора;

— Получатель посредством ЭЦП авторизуется на интернет — ресурсе уполномоченного оператора и открывает свой личный кабинет, в котором заполняет заявление на изъятие единовременных пенсионных выплат, содержащее информацию об использовании единовременных пенсионных выплат (в том числе сумму и цели использования единовременных пенсионных выплат), которое удостоверяется ЭЦП получателя;

— В случаях использования получателем единовременных пенсионных выплат супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя, последние также посредством ЭЦП авторизуются на интернет — ресурсе уполномоченного оператора и открывают свой личный кабинет и заполняют заявление на изъятие единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяют ЭЦП;

— После подписания электронное заявление получателя (супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя) на изъятие единовременных пенсионных выплат поступает в ЕНПФ. Обмен информацией между уполномоченным оператором и ЕНПФ осуществляется путем интеграции их информационных систем;

— ЕНПФ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявления на изъятие единовременных пенсионных выплат перечисляет запрошенную сумму единовременных пенсионных выплат (но не более максимально допустимой к изъятию средств)уполномоченному оператору, который зачисляет их на специальный счет получателя (супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя). В случаях использования получателем единовременных пенсионных выплат супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется ЭЦП;

— Получатель предоставляет уполномоченному оператору документы по целевому использованию средств согласно внутренним документам уполномоченного оператора.В целях подтверждения наличия обременения, указанного в пункте 10 настоящих Правил, получатель предоставляет справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках по форме, утвержденной приказом министра юстиции Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 131 «Об утверждении правил предоставления информации из правового кадастра»;

— Права и обязанности получателей, связанные с получением единовременных пенсионных выплат, а также их ответственность за нецелевое использование единовременных пенсионных выплат, нарушение условий настоящих Правил, определяются соглашением об использовании единовременных пенсионных выплат на цели улучшения жилищных условий между уполномоченным оператором и получателями;

— Уполномоченный оператор проверяет предоставленные получателем документы по целевому использованию единовременных пенсионных выплати в случае их соответствия требованиям внутренних документов уполномоченного оператора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения таких документов перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению;

— Наличие в собственности у получателя жилища / нескольких жилищ и (или) земельного (-ых) участка (-ов) не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат;

— В случаях не использования получателем поступивших единовременных пенсионных выплат на цели улучшения жилищных условий, предусмотренных настоящими Правилами, в течение 2 (двух) месяцев с даты их поступления на специальный счет, уполномоченный оператор возвращает эти единовременные пенсионные выплаты обратно в ЕНПФ;

— Взаимодействие уполномоченного оператора с банками второго уровня, ипотечными организациями и получателями при оформлении и (или) погашении ипотечного жилищного займа, уполномоченного оператора с получателями при оформлении и (или) погашении предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа, а также перечень предоставляемых документов, подтверждающих целевое использование единовременных пенсионных выплат при оформлении и (или) погашении ипотечного жилищного займа, предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа определяются внутренними документами уполномоченного оператора;

— В целях обеспечения бесперебойного функционирования интернет-ресурса, уполномоченный оператор по согласованию с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, устанавливает очередность принятия заявлений получателей на использование единовременных пенсионных выплат.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, объявил, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям.

1 декабря МИА КазТАГ сообщало, что функции «Жилстройсбербанка Казахстана» хотят значительно расширить после преобразования. В числе прочего «Жилстройсбербанк» намерены сделать оператором по использованию изъятой части пенсий. Кроме того, сообщалось, что в закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» хотят внести поправки – планируют изменить категории нуждающихся. Также стало известно, что ежегодно в Казахстане очередность на социальное жилье увеличивается на 50 тыс. человек. Вместе с тем, выяснилось, что для обеспечения жильем всех очередников нужно более 18 лет – это без учета рождаемости. Помимо этого, агентство привело планируемый механизм распределения жилья в Казахстане.