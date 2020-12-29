Глава города поручил усилить работу по подготовке к предстоящей избирательной кампании.

Аким города Туркестан Рашид Аюпов вместе с председателем городской избирательной комиссии посетил избирательные участки и оценил ход подготовки к очередным выборам депутатов Мажилиса Парламента РК, которые состоятся 10 января 2021 года.

Отметим, что в городе Туркестан действуют 50 избирательных участков. Они расположены в детских садах, школах и колледжах. В целом по областному центру количество избирателей составляет-109 575 человек.

Если вы не знаете, по какому избирательному участку голосовать, вы можете обратиться в единый контакт — центр 109.

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