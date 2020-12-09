В социальной сети распространяется видео по факту разбойного нападения на полицейских, якобы имевшего место на территории Туркестанской области, передает Otyrar.KZ.

При изучении данного видеоматериала установлено, что видео никакого отношения к Туркестанской области не имеет.

Указанная информация является фейковой и данный инцидент предположительно произошел на территории России в 2014 году.

Просим граждан воздержаться от дальнейшего распространения ложной информации и призываем доверять только официальным данным государственных органов.

Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.