Первым четверым жителям города Туркестан ключи вручил лично аким Рашид Аюпов.

В новые дома заселились и жители Шардаринского района. Среди них — ветеран Великой Отечественной войны, а также те, кто многие годы жил в аварийных домах, дети-сироты, матери-одиночки и граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье.

Ещё новоселье справили 420 человек в Туркестане. Чтобы не нарушить карантинный режим и постановление главного государственного санитарного врача области, официальное мероприятие с большим количеством людей проводить не стали. Вместо этого глава города Рашид Аюпов лично вручил ключи первым четверым новоселам.

Более того, в настоящее время за счет государственного бюджета в Туркестане строят 7, 9 и 12-этажных жилые дома. А в областном центре возводят 89 многоэтажных жилых домов.

600 очередников и 336 госслужащих уже получили квартиры. Ещё 11797 очередников могут отслеживать свою очередь через сайт egov.

1 декабря в Шардаринском районе 40 семей заселились в новые квартиры. Аким района Кайрат Жолдыбай разделил радость жителей. Он вручил ключи от новых квартир в жилом комплексе, построенном по программе «Нұрлы жер». Жилье в четырехэтажном доме получили многодетные мамы, граждане с ограниченными возможностями, дети, оставшиеся без попечения родителей, работники бюджетных учреждений и малообеспеченные семьи.

Отметим, в этом году темпы строительства жилья в районе увеличились на 51% по сравнению с прошлым годом.