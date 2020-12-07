Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов прокомментировал сбои в работе интернета, передает МИА «Казинформ».

«Мы постарались провести эти учения таким образом, чтобы максимально наши граждане не почувствовали неудобства, которые создаются этими учениями. Мы приносим свои извинения в связи с тем, что определенные неудобства возникали. Конечно, это сказывалось на работе иностранных интернет-ресурсов. Почему мы начали именно в выходные дни – это было связано с тем, что в это время человек максимально свободен, нет никаких рабочих моментов. В это время, наверное, минимум неудобств причинили мы нашим гражданам», — сказал Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК.

Он заявил о том, что пандемия нанесла большой удар помимо социальной сферы, и на цифровую сферу.

«И вы все стали тому свидетелями. Проблемы с доступом к государственным ресурсам показали имеющееся несовершенство организационной и технологической базы в сфере цифровизации. Основными принципами кибербезопасности являются конфиденциальность, целостность и доступность. Как вы понимаете, как раз с последним и возникли проблемы. Каждый крупный объект информатизации электронного правительства постоянно находится под действием различных кибератак. Ежегодно фиксируются миллиарды событий информационной безопасности – только в этом году около четырех миллиардов и около 200 млн кибератак», — отметил спикер.

«Помимо этого перманентного негативного воздействия в период пандемии и перехода к средствам удаленной работы резко возросла нагрузка на цифровую инфраструктуру. К этому мы оказались не готовы. В настоящее время целью проводимых киберучений является проверка готовности госорганов, подразделений по обеспечению информационной безопасности, оперативных центров информационной безопасности, критически важных объектов информатизации, противостоять мировым угрозам», — заключил Р. Абдикаликов.

Напомним, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан с 6 декабря проводят учения «Кибер-безопасность Нур-Султан-2020». А сотовые операторы рекомендуют казахстанцам скачать сертификаты безопасности. В период проведения киберучений возможно возникновение различных проблем с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, которые могут быть устранены путём установки сертификата безопасности.