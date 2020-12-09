Из-за отсутствия контроля за обеспечением стабильности цен со стороны акиматов районов и городов наблюдается значительный рост цен на продукты питания.

По мнению экспертов, чрезвычайное положение в стране и приостановка работы торговых объектов на период продленного карантина привели к снижению курса тенге, ограничению спроса со стороны населения и росту цен на товары, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В связи с этим, районам рекомендовано увеличить посевы сезонных овощей, таких как лук и морковь. Меры по стабилизации цен на продукты питания в области обсудили на еженедельном аппаратном совещании, прошедшем под председательством акима области Умирзака Шукеева.

Отметим, в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары с торговыми точками и рынками было подписано 540 меморандумов. Однако из-за отсутствия контроля за обеспечением стабильности цен со стороны акиматов районов и городов наблюдается значительный рост цен на продукты питания.

К примеру, в городах Туркестан, Кентау, Байдибекском, Сузакском районах выявлен рост цен на ряд товаров. В связи с этим, глава региона поручил всем ответственным руководителям стабилизировать цены на товары народного потребления.

Вместе с тем, на сегодняшний день в регионе ведется ежедневный мониторинг цен и запасов на 19 видов социально значимых продовольственных товаров. Также в целях стабилизации цен областной стабфонд поставляет товары в торговые точки.

Для стабилизации цен на товары повседневного спроса в регионе принимают ряд мер. Учитывая колебания цен на продукты питания, руководство области провело встречу с предпринимателями, чтобы избежать необоснованного повышения цен на социально значимые продукты питания.

В целом, по области специальные мобильные группы ведут ежедневный мониторинг цен. Более того, путем запроса цен через региональный стабилизационный фонд было дополнительно закуплено 403,4 тонн продовольственных товаров (гречневая крупа — 50 тн, капуста — 101 тн, макароны — 32 тн, картофель — 59 тн, морковь — 101,8 тн, сахар-песок — 53 тн, говядина — 6,6 тн).