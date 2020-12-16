Третий город страны расположился на второй строчке после Нур-Султана.

По данным комитета по статистике республики, численность населения Казахстана к 1 ноября достигла 18 млн 833 тысяч человек, увеличившись с начала года на 0,2 млн человек или 1,08%, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По приросту населения лидирует столица, там – 3,52%, Шымкент (2,67%), Алматы (2,61%), Мангистауская область (2,43%) и Атырауская область (1,48%). При этом Шымкент, по темпам прироста населения, обошел Алматы впервые.

В результате численность населения Алматы достигло 1 млн 967 тысяч человек, Нур-Султана – 1 млн 176 тысяч, Шымкента – 1 млн 66 тысяч человек.

Кроме того, в 13 регионах страны продолжается миграционный отток. По данной статистике, Шымкент также находится на втором месте. На первом Мангистауская области, после Шымкента, на расположились Алматы и столица.