Срок оказания услуги — 1 рабочий день.
По словам пресс-секретаря госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаевой продавцу и покупателю необходимо вооружиться ЭЦП и выполнить простой алгоритм действий.
Итак, продавцу:
1 Авторизоваться на портале электронного правительства и выбрать услугу по регистрации, учету и снятию с учета автомобиля;
2 Выбрать продаваемое авто и заполнить запрос. В запросе указать ИИН покупателя.
3 Подписать запрос ЭЦП;
4 Получить подтверждение от покупателя;
5 В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени;
6 При положительном результате обработки запроса обратиться в СпецЦОН. При себе необходимо иметь оригиналы государственных регистрационных номерных знаков, свидетельство о регистрации транспортного средства, акт снятия с регистрации транспортного средства.
Покупателю:
1 Авторизоваться на портале и пройти в личный кабинет (в раздел «История получения услуг»);
2 Ознакомиться с запросом, ожидающим согласования;
3 Заполнить запрос, выбрать нужный СпецЦОН для получения государственных регистрационных номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства;
4 Оплатить:
✅ Государственную пошлину за выдачу государственных регистрационных номерных знаков;
✅ Государственную пошлину за изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства;
✅ Регистрационный сбор.
Важно! Оплата должна быть совершена по месту нахождения ближайшего спецЦОНа
5 Подписать запрос ЭЦП;
6 В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.
7 При положительном результате обработки запроса обратиться в СпецЦОН. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие оплату государственных пошлин и сбора, акт регистрации транспортного средства, документ электронной формы сделки.
На портале услуга доступна только физическим лицам.
Напомним! За новыми номерами и техпаспортом покупатель авто может в спецЦОН не приходить. Стала доступна совершенно новая функция — «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом»!
Как оформить?
Авторизоваться на портале и выбрать услугу «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом»;
Заполнить все обязательные поля;
Оплатить государственную пошлину (2240 тенге);
Подписать заявку ЭЦП;
В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться со сформированным уведомлением о результате запроса.
Срок оказания услуги — 1 рабочий день.