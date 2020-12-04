Срок оказания услуги — 1 рабочий день.

По словам пресс-секретаря госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаевой продавцу и покупателю необходимо вооружиться ЭЦП и выполнить простой алгоритм действий.

Итак, продавцу:

1 Авторизоваться на портале электронного правительства и выбрать услугу по регистрации, учету и снятию с учета автомобиля;

2 Выбрать продаваемое авто и заполнить запрос. В запросе указать ИИН покупателя.

3 Подписать запрос ЭЦП;

4 Получить подтверждение от покупателя;

5 В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени;

6 При положительном результате обработки запроса обратиться в СпецЦОН. При себе необходимо иметь оригиналы государственных регистрационных номерных знаков, свидетельство о регистрации транспортного средства, акт снятия с регистрации транспортного средства.

Покупателю:

1 Авторизоваться на портале и пройти в личный кабинет (в раздел «История получения услуг»);

2 Ознакомиться с запросом, ожидающим согласования;

3 Заполнить запрос, выбрать нужный СпецЦОН для получения государственных регистрационных номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства;

4 Оплатить:

✅ Государственную пошлину за выдачу государственных регистрационных номерных знаков;

✅ Государственную пошлину за изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства;

✅ Регистрационный сбор.

Важно! Оплата должна быть совершена по месту нахождения ближайшего спецЦОНа

5 Подписать запрос ЭЦП;

6 В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.

7 При положительном результате обработки запроса обратиться в СпецЦОН. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие оплату государственных пошлин и сбора, акт регистрации транспортного средства, документ электронной формы сделки.

На портале услуга доступна только физическим лицам.

Напомним! За новыми номерами и техпаспортом покупатель авто может в спецЦОН не приходить. Стала доступна совершенно новая функция — «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом»!

Как оформить?

Авторизоваться на портале и выбрать услугу «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом»;

Заполнить все обязательные поля;

Оплатить государственную пошлину (2240 тенге);

Подписать заявку ЭЦП;

В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться со сформированным уведомлением о результате запроса.

Срок оказания услуги — 1 рабочий день.