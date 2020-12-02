У жителей города появилась возможность быстро и легко проверить интернет-соединение.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан объявил о запуске сервиса bailanys.bar.

Задача сервиса — узнать реальное качество интернета по всей стране и определить районы с низкой скоростью подключения, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Bailanys.bar позволяет обмениваться геолокацией, проверять скорость подключения к интернету и просматривать результаты измерений. Жители самых отдаленных уголков страны могут пользоваться продукцией и проводить мониторинг качества интернета. Сервис доступен как в браузере, так и через мобильное приложение Aitu, которое можно скачать на платформах PlayMarket и App Store.

Следует отметить, это первая в истории Казахстана попытка организовать систематический независимый мониторинг качества интернета.