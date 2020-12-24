В мобильном приложении eGov Mobile добавлен новый цифровой документ – «Студенческий билет». Теперь предоставить студенческий билет можно электронно, имея приложение Электронного правительства на смартфоне, передает Otyrar.KZ.

На главной странице приложения «eGov mobile» размещен сервис по хранению личных электронных документов – «Цифровые документы».

В данном сервисе располагается электронный студенческий билет.

Авторизоваться в приложении можно с ЭЦП или посредством одноразового пароля.

«Все вузы и колледжи тратят огромные средства на бумажные студенческие билеты. Теперь представьте: каждый студенческий билет в среднем стоит 1000-1200 тенге. При этом не секрет, что достоверность бумажного документа сложно подтвердить, когда человек хочет воспользоваться студенческими льготами. А в приложении достоверность подтверждает «электронное правительство». Поэтому перевод студенческих билетов в цифровой формат направлен не только на экономию средств, но и на обеспечение быстрого способа подтверждения статуса студента», – прокомментировал новшество вице-министр образования и науки Рустем Бигари.

Для того, чтобы найти билет необходимо авторизоваться в приложении, во вкладке «Сервисы» кликнуть на «Цифровые документы». Владелец студенческого билета сможет открыть к нему доступ с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ убедиться в его подлинности.

Отметим, что на текущий день в eGov Mobile доступны следующие цифровые документы: удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о переименовании имени, фамилии, отчества, диплом об образовании, свидетельство о расторжении брака, электронный технический паспорт, ПЦР-тест и студенческий билет.