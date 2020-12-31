Stopfake.kz представляет пять самых необычных и забавных фейков из Интернета, которые обсуждали казахстанцы в 2020 году.

5 место. Теория плоской Земли

Сама теория существует довольно давно, и у нее достаточно последователей, отвергающих очевидное. В 2020 году некоторые пользователи Казнета тоже стали обсуждать возможность того, что наша планета это вовсе и не планета, а диск, летающий в космическом пространстве. Конечно, это не так. Шарообразная форма Земли подтверждается множеством неоспоримых доказательств, таких как снимки из космоса, математические расчеты и физические явления на самой Земле, которые были бы невозможны, если бы она имела форму, отличную от шарообразной.

4 место. Куриное мясо, зараженное коронавирусом

«Новость» о том, что в куриные тушки «запускают» коронавирус, ставшая популярной в Казнете, базируется на старом фейке. На фото, приведенном в доказательство, виден окорочок, из которого торчат «пластиковые трубки». На самом деле это остатки хвостовых перьев. До начала пандемии COVID-19 пользователи были уверены, что через «трубки» в мясо заливают воду, чтобы увеличить его вес и продать подороже. Но с открытием штамма SARS-CoV-2 фейк стал более изощренным, а подпись к фото изменилась и сообщала, что в куриное мясо «запускают» вирус.

3 место. Разум всего человечества уже контролируют технологии 5G и «умная пыль»

В 2020 году казахстанцев серьезно беспокоил научно-технический прогресс и возможность того, что человеческий разум может оказаться под тотальным контролем технологий. Некоторые пользователи соцсетей даже предполагали, что это уже произошло, причем так, что мы и не заметили. Способность порабощать разум и внушать людям различные идеи приписывали технологии 5G и «Умной пыли». К счастью, ни то, ни другое такими возможностями не обладает. Тем более что 5G в Казахстане внедрять не начали, а «умная пыль» находится в стадии разработки и нигде не применяется.

2 место. Уличные фонари являются оружием массового поражения

Об этом казахстанцы заговорили в ноябре после видео, опубликованного британским блогером. На кадрах он разбирал уличный светильник и утверждал, что в нем есть детали, доказывающие, что фонарь может вызывать рак, кровотечения и выкидыши, приводя к смерти всех, кто проходит рядом с прибором. К счастью, это предположение не нашло никаких подтверждений. Ролик, ставший вирусным, опровергло множество специалистов и официальных представителей.

1 место. Луну включает и выключает мировое правительство

Наблюдение за Луной тоже стало почвой для фейков. Тот факт, что спутник Земли меняет размер, цвет, яркость и свое положение на небе, заставил некоторых думать, что Луна – просто проекция на небе, которую включают и выключают члены мирового правительства. Правда, цель такого «шоу» никто не объяснил. Тем не менее предположение о том, что Луна – это проекция, контролируемая кем-то, живущим на Земле, не выдерживает никакой критики. Несмотря на то, что точное происхождение Луны до сих пор неизвестно, все взятые с ее поверхности образцы грунта говорят о том, что она появилась естественным путем. А многочисленные миссии по высадке на спутник Земли доказывают, что она вполне материальна, шарообразна и тверда.