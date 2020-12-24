C III четверти учащиеся выпускных классов будут учиться в комбинированном формате

По решению Межведомственной комиссии с III четверти учащиеся 9 и 11 (12) классов будут учиться в комбинированном формате. В этих классах все фундаментальные предметы будут проводиться в стенах школ.

Это – математика, казахский язык, русский язык, иностранный язык, физика, химия, биология, алгебра, геометрия, история и т.д. То есть 70% от всех предметов будут проходить в штатном формате. В школах будут составлены гибкие расписания, перемены между уроками также будут в разное время для разных классов, увеличены смены и подсмены для социального дистанцирования. Остальные 30% предметов будут проходить в дистанционном формате.

Такое решение было принято с учетом мнения родителей, общественности, а также с учетом того, что выпускные классы в конце учебного года сдают итоговую аттестацию, комплексные экзамены для поступления в колледжи и ЕНТ для поступления в вузы. При этом в школах будут соблюдаться санитарные меры.