Полицейские Шардаринского РОП обнаружили украденных бычков во дворе у местного жителя.

В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица похитили у него с вольного пастбища двух бычков. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188-1 УК РК «скотокрадство». Сумма общего ущерба, нанесенного потерпевшему, составила около 100 тысячи тенге.

Для раскрытия кражи скота сотрудники следственно-оперативной группы сразу же выехали на место преступления. Стражи порядка прочесали все близлежащие пастбища, опросили очевидцев, а также осуществили подворный обход и проверили скот во дворах, схожий с пропавшей скотиной.

В результате полицейские Шардаринского РОП обнаружили украденных бычков в доме одного из жителей аула. При опросе сельчанина, выяснилось, что он приобрел скотину у неизвестных лиц за 60 тысяч тенге. В ходе дальнейших розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. На основе полученной информации участковые инспектора в течение двух часов задержали скотокрада и доставили в отдел полиции.

Изъятых в качестве вещественных доказательств похищенный скот полицейские вернули законному владельцу. Следствием установлено, что подозреваемый заметил пасущихся на пастбище бычков и решил заработать деньги «лёгким путем». Мужчина похитил бесхозную скотину, которую впоследствии продал по низким ценам, а деньги потратил. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской.

В свою очередь, житель Шардаринского района выразил огромную благодарность полицейским РОП, в том числе участковому инспектору Жусипу Сулейменову и оперуполномоченному Мухтару Боранбаеву, которые оперативно нашли и вернули ему похищенных бычков.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять домашний скот на пастбищах без присмотра. В случае пропажи или кражи скота, стоит незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.