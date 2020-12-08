В Казахстане зарегистрировано 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции

(30.11.2020 – 06.12.2020)

◾️ в Восточно-Казахстанской области — 10;

◾️ в городе Алматы — 10;

◾️ в Западно-Казахстанской области — 7;

◾️ в городе Нур-Султан — 5;

◾️ в Северо-Казахстанской области — 5;

◾️ в Алматинской области — 5;

◾️ в Павлодарской области — 4;

◾️ в Атырауской области — 3;

◾️ в Карагандинской области — 2

◾️ в Акмолинской области — 1;

◾️ в Костанайской области — 1;

◾️ в Мангистауской области — 1.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 088 случаев с летальным исходом.