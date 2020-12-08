В Казахстане зарегистрировано 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции
(30.11.2020 – 06.12.2020)
◾️ в Восточно-Казахстанской области — 10;
◾️ в городе Алматы — 10;
◾️ в Западно-Казахстанской области — 7;
◾️ в городе Нур-Султан — 5;
◾️ в Северо-Казахстанской области — 5;
◾️ в Алматинской области — 5;
◾️ в Павлодарской области — 4;
◾️ в Атырауской области — 3;
◾️ в Карагандинской области — 2
◾️ в Акмолинской области — 1;
◾️ в Костанайской области — 1;
◾️ в Мангистауской области — 1.
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 088 случаев с летальным исходом.