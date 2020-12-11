С помощью нового мобильного приложения «SOS», которое запущено по всей стране, можно отправлять фото, видео и адрес места происшествия непосредственно в полицию.

В ходе визита в Туркестанскую область заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомились с материально-техническим обеспечением подразделений и Центра оперативного управления областного департамента полиции.

Центр оперативного управления ДП в целях обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка работает круглосуточно. С помощью 548 камер видеонаблюдения на дорогах города Туркестан и трассах областного и республиканского значения и в районах ведется ежедневный контроль и профилактическая работа по профилактике преступлений, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

К примеру, с помощью камер полицейские на сегодняшний день выявили 93 преступления и 64 445 административных правонарушений. Также 21 камерами автоматизированной системы зарегистрировано 282 417 нарушений правил дорожного движения, наложено штрафов на сумму более 4 млрд тенге. Кроме того, в Туркестанской области функционируют 4 мобильных скоростемерных комплекса.

В ходе визита вице-министр представил сервис нового мобильного приложения для подачи обращений и жалоб. С помощью нового мобильного приложения «SOS», которое запущено по всей стране, можно отправлять фото, видео и адрес места происшествия непосредственно в полицию. Граждане могут отслеживать, насколько оперативно полицейские реагируют на сообщения. Также замминистра сообщил, что в случае личной опасности жители могут обратиться в полицию через мобильное приложение. Во время встречи также были презентованы новые проекты: «цифровой полицейский», «тревожная кнопка», «наблюдение за ребенком».

Стоит отметить, в самом городе Туркестан развернуты стационарно-интеллектуальные системы, которые контролируют повороты, пешеходные полосы, правильную парковку транспорта на специальных местах, проводят фото-видеосъемку. Вместе с тем, во исполнение требований госпрограммы «Цифровой Казахстан» полицейским было выдано 1164 видеорегистратора и 954 планшета.

Кроме того, были продемонстрированы транспортные средства, предназначенные для спецподразделений ДП. Также рабочая группа ознакомилась с мобильными рабочими местами участковых и патрульных полицейских.

«Туркестанская область является одной из наименее криминальных регионов в стране. Я высоко оцениваю проводимую работу в сфере безопасности и по контролю за ситуацией в области в целом. Поскольку священный город Туркестан является историческим и духовным регионом, туристической зоной, безопасность жителей и гостей города должны быть на первом месте. В будущем полицейские полностью перейдут на цифровую систему. Работа в этом направлении ведется поэтапно», — сказал замминистра внутренних дел Сакен Сарсенов.