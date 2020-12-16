В Толебийском районе к 175-летию Абая завершено строительство аллеи Абая.

Новая аллея расположена на улице Айтеке би в районном центре. При поддержке спонсоров в парке был возведен памятник великому поэту. Высота скульптуры — 3 метра, постамента — 2 метра, сообщает Пресс-служба акима Толебийского района.

В церемонии открытия Аллеи Абая приняли участие аким района Б. Омарбеков, секретарь районного маслихата Н.Койбагаров, председатель совета ветеранов Одирхан Чингисбаев и член Союза писателей Казахстана Темиргали Копбаев, а также гости мероприятия, представители интеллигенции.

«Сегодня мы специально встречаемся с вами в преддверии 175-летнего юбилея великого сына нашего народа, философа, ученого Абая Кунанбаева, поэта, мудрого, ставшего общей гордостью казахского народа. Торжественное открытие аллеи и памятника Абаю, возведенного в честь 175-летнего юбилея поэта в рамках программы Елбасы «Рухани жаңғыру», приурочено к празднованию Дня Независимости. Это мероприятие — дань уважения памяти великому Абаю Кунанбаеву и популяризация его богатого наследия. Наследие Абая — это священная ценность, которая открывает путь к нашему единению и развитию нации», — сказал аким района.

Стоит отметить, что на аллее для детей установлены игровые площадки и тренажеры для занятий спортом,есть скамейки для отдыха.