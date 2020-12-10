Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в хранении наркотиков.

На пульт 102 дежурной части Ордабасинского РОП поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ее доме происходит семейный скандал. На место происшествия сразу же выехали участковые инспектора полиции. При проверке выяснилось, что глава семьи пришел домой в нетрезвом состоянии и устроил ссору с родными. Стражи порядка задержали семейного дебошира и доставили его в районный отдел полиции.

При обыске подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли из кармана его куртки пакет с содержимым наркотического средства со специфическим запахом. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество оказалось «высушенной марихуаной» общим весом около 9 гр.

В Келесском РОП полицейские в ходе рейдовых мероприятий остановили на улице прохожего, вызвавшего у них подозрение. В ходе проверки документов, сотрудники полиции обнаружили у местного жителя 5 свертков с наркотическим веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества также оказались марихуаной общим весом около 2 гр.

В настоящее время по выше указанным фактам проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемые находятся под подпиской. Следователями выясняется с какой целью мужчины хранили и носили с собой наркотики.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Стражи порядка призывают жителей области вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.